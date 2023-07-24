Андрей Воробьев: в Подмосковье продолжают внедрять новые стандарты в медорганизациях

В Московской области продолжается работа по внедрению новых стандартов в медицинских организациях. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своих соцсетях.

«В прошлом году это были поликлиники и стационары, а в этом — стоматологии. Как раз одна такая сегодня открылась в поликлинике № 6 в мытищинском ЖК «Пироговская ривьера», — отметил глава Подмосковья.

По его словам, в поликлинике заработали три кабинета — стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога, в общей сложности они смогут принять за смену до 30 пациентов.

«Мы сделали электронные очередь и табло, комфортные зоны ожидания, рентген-оборудование, удобную навигацию и регистратуру. Важно, что в новых стоматологиях можно сделать онкоскриниг», — уточнил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.