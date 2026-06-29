Кантемировская дивизия отметила 84-ю годовщину

В Наро-Фоминске прошли торжества по случаю 84-й годовщины со дня образования 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Соединение, дислоцированное в городе Воинской славы, известно своими ратными подвигами от Великой Отечественной до современной спецоперации. На плацу звучали поздравления, вручались награды, а гости могли увидеть показательные выступления военных и даже опробовать страйкбольное оружие.

Легендарная Кантемировская дивизия, чьи казармы уже много лет расположены в Наро-Фоминске, отпраздновала очередной день рождения. 84 года назад было сформировано это элитное танковое соединение, которое по праву называют несокрушимой броней и надежным щитом не только Подмосковья, но и всей России. Для местных жителей гвардейцы стали почти родными – дивизия давно вписана в историю города, носящего почетное звание.

История корпуса писалась кровью на полях Великой Отечественной. 35 бойцов удостоились высшего звания Героя Советского Союза, еще шестеро стали полными кавалерами Ордена Славы. Традиции мужества не канули в лету: сегодня военнослужащие соединения с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, демонстрируя отвагу и несгибаемость.

Торжественный митинг 27 июня собрал на плацу действующих офицеров, ветеранов и почетных гостей. После возложения цветов к памятникам состоялись показательные выступления – группа захвата продемонстрировала слаженность действий, артиллеристы поразили точностью, а военный оркестр задал праздничное настроение. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Сергей Доля вручил военнослужащим благодарственные письма и ведомственные награды.

Центральным моментом праздника стало вручение Ордена «За заслуги перед Отечеством» временно исполняющему обязанности командира дивизии полковнику Сергею Житкову. Высокая награда стала признанием его личного вклада в укрепление обороноспособности страны и многолетней безупречной службы.

Особым гостем мероприятия стал генерал-полковник Сергей Маев, чья судьба неразрывно связана с Кантемировской дивизией. Он поделился воспоминаниями: в 1972 году, будучи молодым офицером, он встречал 30-летний юбилей соединения вместе с пятью тысячами ветеранов войны. Тогда фронтовики два дня передавали опыт новому поколению – и этот день Маев запомнил на всю жизнь.

Праздник не ограничился официальной частью и строевыми смотрами. Для семей военнослужащих устроили настоящий день открытых дверей. Дети с восторгом катались на «мотолыге» – армейском тягаче, рассматривали боевые дроны и трогали образцы вооружения. Самым ярким впечатлением стала возможность пострелять из страйкбольных ружей – такое развлечение вызвало шквал эмоций у юных гостей. Торжество получилось душевным и запоминающимся – ровно таким, каким и должен быть день рождения легендарной воинской части.