Капитальный ремонт бассейна «Бриз» завершается в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове продолжается капитальный ремонт здания бассейна «Бриз», работы проходят в рамках областной госпрограммы, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В работах задействованы более 40 рабочих и пять единиц спецтехники. На площадке ведутся электромонтажные работы, монтаж софитов, подключение групп оборудования водоподготовки, облицовка поверхности бортов большого бассейна плиткой, фасадные работы и устройство входной группы», — говорится в сообщении.

В здании 1988 года постройки создадут зону ресепшен, место ожидания, кафе, установят новую мебель и оборудование. В обновленном спортобъекте, в том числе, смогут тренироваться воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.