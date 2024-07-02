Капитальный ремонт четвертой школы завершается в Сергиевом Посаде

На улице Дружбы дом 5 в Сергиевом Посаде продолжается капитальный ремонт школы № 4, он проходит в рамках президентского проекта, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Строители также выполняют работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода, внешнего ограждения. В работах задействованы 63 человека и две единицы спецтехники. Завершить их планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.