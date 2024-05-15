Капитальный ремонт Демиховского лицея продолжается в Орехово-Зуеве

Капитальный ремонт Демиховского лицея продолжается в Орехово-Зуевском округе, его проводят в рамках президентской программы, стройготовность объекта превысила 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 45 рабочих и три единицы техники, они выполняют демонтажные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей, усиление оконных проемов. Им предстоит полностью обновить здание, а также установить новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют к осени 2024 года.

«Я каждый день прохожу мимо лицея, очень жду, когда смогу пойти в обновленный. Пока всех учеников перевели в ближайшие школы в районе. Видел паспорт объекта — впечатлил внешний вид будущего здания», — поделился ученик лицея Иван.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.