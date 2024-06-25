Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» завершается в Мытищах

В городском округе Мытищи на Новомытищинском проспекте завершается капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 40 рабочих и две единицы техники. Строители ведут работы по замене кровли здания и обновление фасада, монтаж инженерных сетей, штукатурке стен и укладке настенной и напольной плитки», — говорится в сообщении.

Рабочие уже установили на прилегающей территории теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, а также провели озеленение территории. Детский сад построили в 1979 году, он рассчитан на 280 мест. Завершить работы планируют летом 2024 года.

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