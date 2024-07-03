Капитальный ремонт детского сада «Ласточка» продолжается в Подольске

В подмосковном Подольске продолжается капитальный ремонт детского сада «Ласточка», который является дошкольным отделением Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 60 рабочих, которые ведут фасадные, кровельные и электромонтажные работы, укладка настенной плитки, монтаж инженерных сетей и сантехнические работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпрограммы и финансируются за счет средств областного бюджета. Рабочим предстоит обновить фасады и кровлю, провести внутреннюю отделку, заменить оконные блоки, проложить инженерные коммуникации, установить новое оборудование и мебель. Завершить ремонт планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.