Капитальный ремонт детского сада «Малыш» стартовал в Щелково

В городском округе Щелково начался капитальный ремонт здания структурного подразделения СОШ № 16 — детского сада «Малыш», его проведут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители проводят демонтажные работы. В ходе ремонта им предстоит обновить фасад, входные группы, провести кровельные и отделочные работы, заменить оборудование и не только. В ведомстве уточнили, что в дошкольном учреждении функционируют 10 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реконструкцию сада планируют закончить к концу лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.