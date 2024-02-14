Капитальный ремонт детского сада «Мечта» завершается в Лотошино

В городском округе Лотошино завершается капитальный ремонт детского сада № 15 «Мечта», его стройготовность превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 30 рабочих. Они завершают работу по устройству инженерных сетей и отделку помещений, а также устанавливают мебель и сантехнику. В ведомстве уточнили, что здание построили в 1982 году, его площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

«Самый лучший садик в Лотошино. Мы очень рады, что теперь сможем ходить в обновленный садик. Соскучились по педагогам, утренникам и другим нашим праздникам», — поделилась мама воспитанника младшей группы Татьяна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.