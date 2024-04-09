Капитальный ремонт детского сада продолжается в поселке Пролетарский под Серпуховом

В городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Пролетарской средней общеобразовательной школы», работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте рабочие приступили к общестроительным работам. Подрядчик ведет монтаж отопительной и вентиляционной систем», — говорится в сообщении.

Рабочим также предстоит провести ремонт кровли, демонтаж старого покрытия, укладку нового, выполнить утепление и установить современные системы вентиляции и водостоков. Площадь дошкольного учреждения составляет почти две тысячи квадратных метров, капитальный ремонт в нем проводят впервые за 37 лет. Завершение работ запланировано на лето 2024 года, на время ремонта дети были переведены в детские сады в поселке Авангард, деревне Васильевское и другие учреждения.

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