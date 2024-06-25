Капитальный ремонт детского сада «Радуга» в Серпухове завершили наполовину

В поселке Пролетарский городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт детского сада «Радуга», стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих. Подрядчик ведет монтаж систем инженерных сетей и оборудования, кровельные работы, штукатурку стен и укладку напольной и настенной плитки», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Рабочим предстоит отремонтировать кровлю, заменить внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновить фасад, установить современную противопожарную сигнализацию и подключить сад к системе «Безопасный регион». Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.