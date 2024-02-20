Капитальный ремонт детского сада «Василек» завершается в Одинцово
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Капитальный ремонт дошкольного отделения Одинцовской гимназии № 7 — детского сада «Василек» завершается, стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках президентской программы, его планируют завершить в этом году. В работах задействованы 15 человек, они выполняют устройство инженерных сетей и отделку помещений, устанавливают мебель и сантехнику. В ведомстве уточнили, что детский сад построили в 1972 году.
«Прекрасный сад, очень теплая атмосфера с душевными и высококвалифицированными воспитателями! С нетерпением ждем открытия», — поделилась мама воспитанницы младшей группы дошкольного отделения детского сада Анастасия.
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