Капитальный ремонт детского сада завершился в подмосковном Одинцово

В Одинцово завершился капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 7 — детского сада № 55, работы прошли в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что детский сад «Василек» построили в 1972 году, он расположен на улице Маршала Бирюзова. На данный момент на строительной площадке ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Дошкольное учреждение планируют открыть к новому учебному году.

«Совсем скоро мои малыши пойдут в садик рядом с домом. Тут очень хорошие педагоги и с нетерпением ждем открытия осенью!», — поделилась жительница Одинцово Виктория.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.