Капитальный ремонт дома культуры проведут в подмосковной Шатуре

В подмосковной Шатуре проведут капитальный ремонт Центрального Дома культуры им. Н. Н. Нариманова на площади Ленина, контракт на проведение работ уже заключен. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком выступит ООО «ВИПСТРОЙ-ИНВЕСТ». В рамках ремонта рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт во внутренних помещениях, а также установить новую мебель и оборудование. В ведомстве уточнили, что дом культуры был построен в 1929 году. В нем проводятся занятия творческих коллективов, а также выставки и форумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.