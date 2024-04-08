Капитальный ремонт дошкольного отделения Бронницкого лицея вышел на финишную прямую
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Бронницы завершается капитальный ремонт дошкольного отделения Бронницкого лицея «Радуга», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Стройготовность объекта превысила 95%. Сейчас строители выполняют чистовую отделку внутренних помещений, завершают фасадные работы, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
«Ремонт детского садика — это шанс обновить помещения, улучшить условия и создать комфортное пространство для детей. Очень рад, что мой сын пойдет в современный сад», — отметил житель Петр Яковлев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.