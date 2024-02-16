Капитальный ремонт дошкольного отделения МАОУ «Лицей» завершается в Бронницах

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Радуга» Бронницкого Лицея вышел на финишную прямую, стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 30 рабочих, которые завершают работу по устройству инженерных сетей и отделке помещений, устанавливают мебель и сантехнику. Площадь объекта превысит две тысячи квадратных метров. Открыть детский сад планируют в 2024 году.

«С нетерпением ждем открытия нашего детского сада. Он у нас прямо возле дома, дочка ждет возвращения в родное место», — поделилась мама воспитанницы старшей группы Бронницкого детского сада Оксана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.