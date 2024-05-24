Капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Гимназия» продолжается в Павловском Посаде

В городском округе Павловский Посад на улице Фрунзе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Гимназия», работы проходят в рамках госпрограммы, стройготовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 10 рабочих. Ведутся отделочные и электромонтажные работы, монтаж дверных и оконных блоков, устройство кровли», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад здания и входные группы, провести кровельные, отделочные работы, заменить все инженерные сети и оборудование, а также конструктивные элементы здания. прилегающую территорию детского сада благоустроят, там проведут мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

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