Капитальный ремонт Дворца культуры в Ступино планируют завершить до конца этого года
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Демонтажные работы в рамках капитального ремонта Дворца культуры в подмосковном Ступино завершены более чем на 60 процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Так, в настоящий момент на объекте строители завершают демонтажные работы в правом крыле здания. А уже в ходе второго этапа будет отреставрирован большой хореографический зал на третьем этаже, в нем разместится цирковая студия и смогут заниматься танцоры.
Отмечается, что проект предполагает повышение функциональности и комфорта внутренних помещений с сохранением исторического облика здания.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье занимает третье место в рейтинге по индексу качества городской среды за прошедший год.