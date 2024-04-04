Капитальный ремонт Дворца культуры в Ступино планируют завершить до конца этого года

Демонтажные работы в рамках капитального ремонта Дворца культуры в подмосковном Ступино завершены более чем на 60 процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, в настоящий момент на объекте строители завершают демонтажные работы в правом крыле здания. А уже в ходе второго этапа будет отреставрирован большой хореографический зал на третьем этаже, в нем разместится цирковая студия и смогут заниматься танцоры.

Отмечается, что проект предполагает повышение функциональности и комфорта внутренних помещений с сохранением исторического облика здания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье занимает третье место в рейтинге по индексу качества городской среды за прошедший год.