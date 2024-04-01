Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по итогам прошедшего года Подмосковье вновь оказалось в тройке лидеров, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что почти 100% городов Подмосковья (73 из 74) имеют статус населенных пунктов с благоприятной городской средой. Воробьев также выразил благодарность Президенту РФ, благодаря поддержке которого в регионе продолжают благоустраивать парки, скверы, строить набережные — делать все, чтобы в Подмосковье хотелось жить, работать, создавать семью и растить детей.

«Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Важно отметить, что по итогам 2023 года, города Подмосковья были отмечены в пяти размерных группа, а в трех из них наши города оказались на первой строчке», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, необходимо ее продолжить.