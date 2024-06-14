Капитальный ремонт Дворца культуры в Ступино завершили наполовину

В городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт Дворца культуры 1956 года постройки, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 70 рабочих. Подрядчик ведет работы по устройству монолитного перекрытия, демонтаж конструкции пола и некоторых перекрытий, уборку внутренних помещений, монтаж воздуховодов вентиляционной системы и прокладку кабелей электроснабжения», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит провести реставрацию большого хореографического зала, концертного зала филармонии, детской библиотеки. В здании разместят цирковую студию, здесь смогут заниматься танцевальные коллективы. Завершение работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.