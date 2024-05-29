Капитальный ремонт двух корпусов одной из школ продолжается в Наро-Фоминске

Готовность капитального ремонта двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева в Наро-Фоминском городском округе составляет уже тридцать процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все работы осуществляются в рамках государственной программы и финансируются за счет средств бюджета региона. На объекте задействовано более пятидесяти человек.

Примечательно, что дизайн школы разрабатывали с участием космонавта Валентина Лебедева, а на фасаде появится изображение космонавта в невесомости. Ввести школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.