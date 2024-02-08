Капитальный ремонт гимназии стартовал в подмосковных Люберцах

В поселке Томилино городского округа Люберцы начался капитальный ремонт здания гимназии № 18, он пройдет в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 30 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит полностью обновить здание, сделать ремонт во внутренних помещениях, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование. В школе также установят новую мебель и оборудование. Подрядчик планирует завершить все работы до начала осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.