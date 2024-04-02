Капитальный ремонт корпуса спортивной школы «Ока» в Ступино выходит на финишную прямую

В городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт здания спортивной школы «Ока» с двумя залами и плавательным бассейном, ее стройготовность превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих и три единицы техники. Ведутся общестроительные и электромонтажные работы, изготовление технического оборудования бассейна, отделка внутренних помещений», — говорится в сообщении.

Объект вошел в программу капитального ремонта «Спорт Подмосковья», рассчитанную на пять лет. В рамках работ строители сделают отдельные раздевалки для каждой спортивной секции, приведут внешний вид бассейна к единому стандарту, сделают систему навигации и благоустроят территорию спорткомплекса. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

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