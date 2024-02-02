Капитальный ремонт Костровской школы начался в Истре

В деревне Кострово городского округа Истра начался капитальный ремонт здания Костровской школы, работы пройдут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 20 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций здания и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, ремонт затронет внутренние помещения, в школу поставят новую мебель и оборудование. Подрядчик планирует завершить все работы до начала осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.