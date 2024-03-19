Капитальный ремонт Костровской школы в Истре завершат к концу лета

В ведомстве уточнили, что в работах задействованы 26 рабочих и две единицы техники, они выполняют демонтаж внутренних конструкций здания и инженерных сетей. В ходе капремонта рабочие обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. В учебных классах установят новое оборудование и мебель.

«Мы рады, что у нас ведут ремонт и обновление школы. Я сама ходила в эту школу и с удовольствием осенью отдам сюда своих детей. Здесь очень сильный преподавательский состав», — поделилась жительница деревни Анна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.