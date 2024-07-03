Капитальный ремонт лицея имени Блока продолжается в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока, он проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на важном социальном объекте работают более 40 человек. Сейчас специалисты выполняют монтаж кровли, монтаж фасада здания, работы по чистовой отделке. Общая строительная готовность составляет уже более 57%», — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности начальника участка Павел Высоцкий добавил, что рабочие также вставляют окна на втором этаже здания и выполняют чистовую отделку на втором и третьем этажах. Завершить ремонт планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.