Капитальный ремонт моста через реку Молодильню проведут в Истре

Летом 2024 года дорожные службы начнут выполнять капитальный ремонт моста через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово городского округа Истра, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Мост длиной 34 метра построили в 1970 году, в 1999-м — проводилась его последняя реконструкция.

«В ходе обследования выявили смещение балок пролетного строения, разрушение бетона, оголение арматуры и трещины на ригелях, в результате чего мост был признан предаварийным, и движение по нему было закрыто для недопущения обрушения конструкции», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, объект включили в государственную программу, ремонт планируют завершить в феврале 2025 года. Рабочим предстоит провести ремонт пролетного строения, заменить элементы мостового полотна, а также установить новые ограждения. На время работ был организован объезд через деревню Алексеевка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.