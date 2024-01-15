Капитальный ремонт начался в школе подмосковного Серпухова
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Строители приступили к капитальному ремонту СОШ № 16 в городском округе Серпухов, сообщили в областном Минстрое. Работы пройдет в рамках президентской программы по капремонту школ.
«На объекте сейчас порядка 30 рабочих, которые проводят демонтаж внутренних конструкций здания и вынос мусора», — говорится в сообщении.
В рамках работ строители полностью обновят здание школы. В частности, заменят кровлю, фасады, инженерные системы, установят мебель и необходимое оборудование. Завершить капремонт планируют до начала осени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.