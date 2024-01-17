Капитальный ремонт первой школы начался в Шатуре
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В подмосковной Шатуре стартовал капитальный ремонт школы № 1, его проводят в рамках президентской программы. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
«На объекте сейчас порядка 20 рабочих, которые проводят демонтаж внутренних конструкций здания» — говорится в сообщении.
Учебное учреждение площадью более 2,3 тысячи квадратных метров обновят полностью. В частности, отремонтируют фасад, кровлю, заменят инженерные сети, установят мебель и современное оборудование. Работы завершат до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.