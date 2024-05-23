Капитальный ремонт первой школы продолжается в Электростали

На улице Пушкина в Электростали продолжается капитальный ремонт школы № 1, работы проходят в рамках президентского проекта, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 80 рабочих и две единицы техники. Демонтажные работы завершены. Ведется монтаж кровли, кладка перегородок, электромонтажные работы, усиление дверных проемов, штукатурка стен. Подрядчик продолжает утепление фасадов здания. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Площадь здания превышает 3,7 тысячи квадратных метров, его построили в 1950-х годах. Рабочим предстоит обновить фасад, кровлю, входные группы и лестничные марши, заменить все инженерные сети и устаревшее оборудование, а также установить новую мебель. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.