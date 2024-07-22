Капитальный ремонт первой школы в Электростали проводят в ускоренном режиме

«Наблюдаем за строительством. Вместе с учителями смогли побывать и внутри здания. Очень надеемся, что новый учебный год наш сын Владимир будет учиться в 6-м классе уже в обновленном здании родной школы», — сказали родители ученика школы № 1 Евгения и Владимир Быковы.