Капитальный ремонт первой школы в Электростали проводят в ускоренном режиме
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Капитальный ремонт в школе № 1 в подмосковной Электростали продолжается в ускоренном режиме, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В работах задействованы более 90 рабочих и четыре единицы техники, стройготовность объекта достигла почти 80%. Строители выполняют отделочные работы, устройство инженерных сетей, завершают фасадные, кровельные и другие работы. Завершить их планируют к началу учебного года.
«Наблюдаем за строительством. Вместе с учителями смогли побывать и внутри здания. Очень надеемся, что новый учебный год наш сын Владимир будет учиться в 6-м классе уже в обновленном здании родной школы», — сказали родители ученика школы № 1 Евгения и Владимир Быковы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.