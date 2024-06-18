Капитальный ремонт первой школы в Шатуре завершили наполовину

В поселке Шатурторф городского округа Шатура продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 45 рабочих и три единицы техники. Строители ведут кровельные, фасадные работы, предчистовую отделку помещений, монтаж инженерных сетей и оборудования, благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта, финансирование происходит за счет средств бюджета. Рабочим предстоит обновить фасады, кровлю, внутреннюю отделку, проложить новые инженерные сети, установить мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.