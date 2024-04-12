Капитальный ремонт поликлиники продолжают осуществлять в подмосковном Дзержинском

В рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов здравоохранения на улице Ленина в Дзержинском продолжается капремонт здания взрослой поликлиники. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящее время рабочие ведут фасадные и кровельные работы. Внутри здания выполняется отделка помещений, ведется монтаж инженерных сетей. Стройготовность медучреждения составляет уже более пятидесяти процентов.

В рамках проекта строители обновят фасад, проведут кровельные работы, заменят окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений, обновят входные группы. Примечательно, что в поликлинике полностью будет обновлено оборудование, а также мебель. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.