Капитальный ремонт продолжается в здании Голицынской школы в Одинцово

В рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт здания Голицынской школы № 2, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 75 рабочих. Завершается демонтаж внутренних конструкций здания, строители приступили к монтажу инженерных сетей и общестроительным работам», — говорится в сообщении.

Строители проведут ремонт фасада, кровли, заменят все инженерных систем, обновят внутренние помещения школы, а также установят современное оснащение и мебель. Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.