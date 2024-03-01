Капитальный ремонт продолжается в здании лицея в Павловском Посаде
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт здания лицея № 2 им. В. В. Тихонова, работы проходят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В этом лицее учились двое моих старших детей, сейчас учится младшая дочь. Очень рады, что его отремонтируют, ждем открытия 1 сентября», — поделилась мама ученицы пятого класса Валерия.
На объекте задействованы 35 рабочих, они начинают общестроительные работы. В рамках них проведут обновление кровли, фасада, монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установят новые окна, двери, сантехническое оборудование. Помимо этого, в школе обновят мебель и оборудование.
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