Капитальный ремонт продолжается в здании Ново-Ольховской школы в Наро-Фоминске

В Наро‑Фоминском городском округе в селе Новая Ольховка продолжается капитальный ремонт здания Ново-Ольховской школы, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ежедневно работает более 50 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей. Демонтаж выполнен на 50%», — говорится в ведомстве.

Строителям предстоит обновить фасад и кровлю, а также инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку. Здание школы было построено в 1987 году, его площадь превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.