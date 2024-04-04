Капитальный ремонт продолжают осуществлять в здании образовательного центра в Ногинске

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ, в городском округе Ногинск на Юбилейной улице, продолжается капитальный ремонт здания образовательного центра № 8. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействовано шестьдесят рабочих, которые ведут отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей. Работы в графике. Готовность демонтажных работ составляет уже 85 процентов.

Одна из жительниц Ногинска Анфиса отметила, что капитальный ремонт — это важная часть строительства. Она и другие представители родительской общественности планируют держать на контроле завершение работ. А их дети с радостью будут учиться в обновленной школе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье.