Капитальный ремонт продолжают производит в здании Дмитровской взрослой поликлиники

Специалисты подрядной организации завершили демонтажные работы в левой половине Дмитровской взрослой поликлиники и сейчас меняют инженерные коммуникации. Ремонт ведется в рамках Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Заместитель главврача Дмитровской больницы Марина Борисова отметила, что в 2022 году в рамках программы привели в порядок шесть медицинских объектов. А в прошлом году в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» вошли три подразделения Дмитровской больницы — детское соматическое отделение и взрослая поликлиника в Дмитрове, поликлиническое отделение в поселке Горки-25».

По завершении капремонта поликлиника будет приведена к единому стандарту поликлиник Московской области, установленного региональным Министерством здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство областной больницы в Балашихе начнется уже в 2024 году.