Капитальный ремонт школы начался в подмосковном Звенигороде

В Звенигороде приступили к капитальному ремонту здания школы № 2, его проведут в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте более 50 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций здания. Строителям предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие отремонтируют внутренние помещение, входные группы, установят новую мебель и оборудование. В ведомстве уточнили, что площадь школы превышает две тысячи квадратных метров. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.