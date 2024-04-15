Капитальный ремонт школы продолжается в подмосковном Щелково

В городском округе Щелково на улице Беляева продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 13, работы проходят в рамках президентской программы, строители уже приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчику также предстоит отремонтировать кровлю и выходные группы, заменить двери и окна, сантехнику, инженерные сети и провести отделку помещений, завести новую мебель и современное оборудование», — говорится в министерстве.

Площадь школы — около 5,3 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что учеников на время проведения работ перевели в школы № 11 и 12. Они смогут вернуться в обновленное образовательное учреждение в новом учебном году.

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