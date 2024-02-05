Капитальный ремонт школы стартовал в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве начался капитальный ремонт здания школы № 10, расположенной на улице Дзержинского, работу пройдут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 рабочих и две единицы техники. Выполняется демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, а также сделать ремонт во внутренних помещениях. В классах установят новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.