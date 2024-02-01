Капитальный ремонт школы стартовал в подмосковном Щелково
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Щелково на улице Комсомольской стартовал капитальный ремонт здания школы № 3, его проведут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Рабочие вышли на площадку и приступают к демонтажным работам», — говорится в сообщении.
Площадь объекта составляет порядка 4,4 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит провести ремонт фасада, кровли, заменить все инженерные системы. Кроме того, школу оснастят современным оборудованием и мебелью. Завершение работ запланировано на конец лета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.