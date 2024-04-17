Капитальный ремонт школы в Пушкинском округе завершили почти наполовину

В микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 11, стройготовность объекта превысила 40%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проходят в рамках президентской программы.

«На площадке более 35 рабочих. Ранее подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к выполнению фасадных и кровельных работ», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю здания, провести внутреннюю отделку помещений, установить новое сантехническое и инженерное оборудование, а также поставить новую мебель в классы. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.