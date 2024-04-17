Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» продолжается в Наро-Фоминском округе
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 30 рабочих и три единицы техники, которые завершают демонтажные работы и приступаю к общестроительным», — говорится в сообщении.
Работы проводятся в рамках президентской программы. Строителям предстоит провести ремонт крыши и фасада здания, спортивных залов и внутренних помещений спорткомплекса, заменить системы вентиляции, а также провести реконструкцию чаш бассейна. Завершить работы планируют в декабре 2024 года.
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