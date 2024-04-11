Капитальный ремонт стадиона «Орион» завершается в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха завершается капитальный ремонт стадиона «Орион», его проводят в рамках госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас строительная готовность объекта составляет 70%. В планах отремонтировать здания спортивного комплекса с бассейном, трибуны и подтрибунные помещения футбольного стадиона, здание бывшей детско-юношеской спортивной школы и больше футбольное поле с беговыми дорожками», — говорится в сообщении.

Стадион возвели сотрудники Научно-исследовательского технологического института в 1959 году, изначально он носил название «Зенит». В нем размещены два бассейна и спортзала, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, хоккейная коробка, тренировочное и футбольное поля. Его общая площадь превышает 35 тысяч квадратных метров. Завершить работы по обновлению объекта планируют в 2024 году.

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