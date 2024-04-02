Капитальный ремонт стадиона «Старт» продолжается в Ногинске

В подмосковном Ногинске продолжается капитальный ремонт стадиона «Старт», включенного в госпрограмму, его строительная готовность достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 20 рабочих и две единицы техники. Строители ведут работу по ⁠укладке плитки, ⁠монтажу системы электроснабжения инженерных сетей, ⁠установке сантехнического оборудования», — говорится в сообщении.

Стадион возвели в 1975 году, в 2021 году был признан аварийным и закрыт. После обновления здесь появятся спортивные и тренажерные залы, футбольное поле оборудуют системой подогрева, по периметру — разместят беговые дорожки для легкоатлетов. Помимо этого, рабочие установят универсальную спортплощадку, воркаут-площадку с уличными тренажерами, хоккейную коробку с холодильным оборудованием. Ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года.

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