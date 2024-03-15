Капитальный ремонт стартовал в детском саду «Журавушка» в Серебряных Прудах

В рамках президентской программы по капитальному ремонту в городском округе Серебряные Пруды, начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Журавушка» Клемовской школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что строители уже приступили к демонтажным работам. В настоящий момент на объекте задействовано десять рабочих, а также две единицы техники.

Ожидается, что в ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях.

«На время капремонта дети распределены по другим дошкольным учреждениям округа. Завершить ремонтные работы подрядчик должен до начала осени», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в Подмосковье капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.