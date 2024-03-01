Губернатор Подмосковья: к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов

К новому учебному году в Подмосковье капитально отремонтируют сорок две школы и двадцать три детских сада, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье является самым быстрорастущим регионом в стране, поэтому, чтобы успевать за темпами, важно строить и обновлять больше школ и детсадов.

«В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта. Вчера во время послания (Федеральному собранию. — прим. ред.) наш президент также затрагивал эту тему. Очень важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке», — указал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что за последние два года в регионе обновили 130 школ, сорок детсадов и свыше десяти колледжей. В планах на ближайшие три года отремонтировать больше 140 школ, пятьдесят детских садов и шестнадцать колледжей.

Так, уже к новому учебному году в Московской области капитально отремонтируют четвертую гимназию в Подольске. Там обновят стены, окна, пол, фасад и крышу, также будут заменены инженерные коммуникации. А в Щелково к новому учебному году обновят здание третьей школы. В порядок приведут кровлю, фасад и внутренние помещения.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

К 1 сентября завершится капремонт Лицея № 1 имени Блока в Солнечногорске. Здание было построено в 1961 году. Там обновят фасад, кровлю, инженерные сети и входные группы, а также заменят двери, окна, сантехнику, мебель и оборудование в классах.

Что касается детских садов, то в текущем году будет капитально отремонтирован детсад «Улыбка» в Балашихе. Дошкольное учреждение посещают свыше трехсот детей. В здании обновят фасад, крышу, вентиляцию, коммуникации, заменят мебель и оборудование, установят новые окна и сантехнику.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Капремонт будет завершен и в дошкольном отделении СОШ № 1 в Реутове. Капитального ремонта в здании не было с 1985 года, указала пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Помимо обновления внешнего облика и внутренних помещений, также будет благоустроена прилегающая территория.

В этом году в Московской области также планируется открыть сорок две новые школы и сорок восемь детсадов.