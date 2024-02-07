Капитальный ремонт стартовал в одной из школ в подмосковном Щелково

Рабочие приступили к работам по капитальному ремонту здания школы № 13 в городском округе Щелково в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте проводится подготовка к демонтажным работам. Ожидается, что строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование. Школу также ждет поставка нового мебели и оборудования.

Примечательно, что завершить все работы капитального ремонта подрядчик должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что около восьмидесяти школ и детсадов построят в Подмосковье в этом году.