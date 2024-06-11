Капитальный ремонт третьей школы продолжается в Щелково

На улице Комсомольская в подмосковном Щелково продолжается капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя школа № 3», стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 58 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство фасада и входных групп, монтаж инженерных сетей — водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки, установка дверей, кровельные работы. Выполнение работ в графике», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы, финансирование происходит за счет средств областного бюджета. Школу построили в 1971 году. Рабочим предстоит отремонтировать фасад и кровлю, провести внутреннюю отделку, проложить инженерные коммуникации и провести благоустройство территории. Кроме того, они установят новую мебель и учебное оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.